В Пекине прошли узбекско-китайские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая пребывающий с трехдневным государственным визитом в КНР Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком и расширенном форматах, были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного диалога в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, промышленности и технологий, ТЭК, науки, образования и культуры.

По итогам переговоров были подписаны Совместное заявление между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, межправительственные соглашения о техническом сотрудничестве, международном автомобильном сообщении, меморандумы о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений, по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, план сотрудничества в межведомственном обмене в сфере сельского хозяйства на 2018-2020 годы, состоялся обмен межправительственными нотами о финансировании проектов по повышению качества образования в общеобразовательных школах, оснащению сферы здравоохранения современным медоборудованием.

УЗИНФОРМ