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Туркменистан и Афганистан "сверили часы" двустороннего сотрудничества
14.05.2017 11:30

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. С 2 по 4 мая 2017 года в Кабуле состоялось очередное заседание совместной туркмено-афганской комиссии по вопросам безопасности. Для участия в работе комиссии столицу Афганистана посетила официальная делегация, которую возглавлял вице-премьер правительства Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности инфраструктурных проектов с участием Туркменистана и Афганистана: строящегося транснационального магистрального газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ), линий электропередачи (ЛЭП) и железных дорог. Также в повестку дня заседания были включены вопросы о методах двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, обеспечения охраны и стабильности на совместной границе и в приграничных районах двух стран.

В Кабуле делегацию Туркменистана принял президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, который подчеркнул неизменную приверженность ИРА отношениям дружбы и плодотворного сотрудничества с Туркменистаном.

Кроме того, встречи с туркменской делегацией провели глава исполнительной власти ИРА Абдулла Абдулла, министр иностранных дел Салахуддин Раббани, секретарь Совета безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, министр финансов и председатель афганской части совместной туркмено-афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Эклил Хакими. На этих встречах обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики и транспорта, расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества и др.

На заседании Кабинета Министров, 5 мая, заслушав информацию об итогах рабочего визита туркменской делегации в Кабул, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нейтральный Туркменистан будет и далее развивать добрососедский, конструктивный диалог с Афганистаном, оказывать всемерную помощь в мирном возрождении, восстановлении экономической и социальной инфраструктуры страны, способствовать ее последовательной интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.

Обращает на себя внимание тот факт, что Туркменистан и Афганистан установили дипломатические отношения 21 февраля 1992 года. За последние 10 лет состоялись 13 государственных, официальных и рабочих визитов глав государств. В начале 2015 года первый государственный визит в Ашхабад совершил афганский президент Мохаммад Ашраф Гани. В августе того же года с ответным официальным визитом Кабул посетил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов.

В юбилейную, 20-ю годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 80/50 «Постоянный нейтралитет Туркменистана», 12 декабря 2015 года в Ашхабаде состоялась международная конференция «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития». Выступая на конференции, президент Бердымухамедов подчеркнул, что его страна готова выступить надежным и эффективным партнером ООН в деле мирного урегулирования конфликта в Афганистане.

Более того, в Ашхабаде действует Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДООН), одна из важнейших миротворческих функций которого – эффективно взаимодействовать с Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Также Туркменистан оказывает содействие Афганистану в развитии здравоохранения и образования, проводит обучение афганской молодежи. В университете приграничной провинции Джаузджан на севере Афганистана действует департамент туркменского языка. В сентябре 2017 года афганских спортсменов ждут на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам (Азиада-2017) в Ашхабаде.

В контексте развития экономических отношений Туркменистан поставляет электроэнергию Афганистану на льготных условиях. Более того, в 2017 году планируется увеличить объем поставок со 100 мегаватт до 150, а в 2018 году – до 300 мегаватт.

Не менее важным является расширение сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. Так, 28 ноября 2016 года была введена в строй первая очередь Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора «Туркменистан – Афганистан – Таджикистан» – линия «Атамырат – Ымамназар – Акина». Протяженность новой стальной магистрали — 88 км, из них 85 км по территории Туркменистана и 3 км - между станциями Имамназар и Акина, расположенными по разные стороны туркмено-афганской границы. Общая протяженность железной дороги «Атамурат – Имамназар – Акина - Андхой- Нижний Пяндж» составит 400 км, при общей стоимости проекта в 400 млн. долларов США.

В стадии активной практической реализации находится проект строительства газопровода ТАПИ. Общая стоимость строительства ТАПИ оценивается в 7,9 млрд. долларов США. Мощность нового трубопровода протяженностью 1814 км (по территории Афганистана - 735 км) составит 33 млрд. кубометров газа в год (90 млн. кубометров в сутки). С запуском газопровода в Афганистане появится тысячи новых рабочих мест.

Обращает на себя внимание тот факт, что туркмено-афганские отношения развиваются системно, конструктивно и на основе принципов добрососедства, взаимопомощи и международного права.

УЗИНФОРМ

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