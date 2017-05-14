Глава Узбекистана провел в Пекине ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая пребывающий с государственным визитом в КНР Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Пекине ряд двусторонних встреч и переговоров с представителями правительственных и деловых кругов Китая.

В частности, глава Узбекистана провел встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, председателем Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илином, председателем правления Экспортно-импортного банка Китая Ху Сяолянь и другими руководителями ведущих китайских компаний.

В тот же день Президент Узбекистана возложил цветы к подножию Памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

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