Президент Узбекистана завершил визит в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в рамках государственного визита в Китай Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном форуме "Один пояс, один путь", проведенном по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина с целью обсуждения новых форматов международного сотрудничества.

В форуме приняли участие главы государств и правительств около 30 государств, Генеральный секретарь ООН, президент Всемирного банка, представители других авторитетных международных организаций, а также представители почти 130 стран.

Кроме того, в рамках форума глава Узбекистана провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также посетил Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию в Пекине, после чего вернулся на родину.

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