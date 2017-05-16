



ЦИК Узбекистана утвердил кандидатуры новых сенаторов



ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая в Ташкенте состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Узбекистана, на котором было утверждено постановление о регистрации Алишера Курманова и Ботиржона Асадова членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывших членов. По информации МИД Узбекистана, Алишер Курманов ранее работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Ботиржон Асадов – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Корея. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи