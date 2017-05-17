Делегация РФ посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Российской Федерации во главе с заместителем начальника Управления Президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Сергеем Чеботаревым.

Встреча была посвящена практическим аспектам проведения мероприятий в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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