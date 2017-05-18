



Посол Ирана посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Бахман Огорази Дурмани. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества и итогов состоявшегося 11-12 мая в Ташкенте 12-го заседания Форума Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого Иран принимал участие в качестве страны-наблюдателя ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи