Посол Ирана посетил МИД Узбекистана

Посол Ирана посетил МИД Узбекистана18.05.2017 14:23
ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Бахман Огорази Дурмани.
Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества и итогов состоявшегося 11-12 мая в Ташкенте 12-го заседания Форума Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого Иран принимал участие в качестве страны-наблюдателя ШОС.
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