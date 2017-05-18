



Глава государства завершил визит в Сырдарьинскую область



СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сырдарьинскую область страны. Программа визита включала в себя посещение городов Янгиер и Гулистан, находящихся в них объектов социального и экономического назначения, малой промышленной зоны "Янгиер" и строительной площадки Сардобского водохранилища, ознакомление с предпринимаемыми в области мерами по развитию экономики и проектами строительства экономических и сельскохозяйственных предприятий, а также встречи с представителями официальных и деловых кругов региона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи