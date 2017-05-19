



Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией КНР



ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Всекитайского собрания народных представителей во главе с заместителем председателя, генеральным секретарем Постоянного комитета собрания Ваном Чэном. В ходе аудиенции были обсуждены вопросы углубления взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи