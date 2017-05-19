Президент Узбекистана отправился с визитом в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан.

В рамках визита 20 мая в Национальной туристической зоне "Аваза" в Балканском велаяте Туркменистана будут проведены переговоры на высшем уровне между главами двух стран, по итогам которых будет подписан пакет документов по развитию межгосударственного сотрудничества.

По прибытии в Туркменбаши глава Узбекистана проследовал в отведенную ему резиденцию, а затем пообщался с детьми из Узбекистана, отдыхающими на побережье Каспия.

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