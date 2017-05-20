Глава Узбекистана отправился в Эр-Рияд

Глава Узбекистана отправился в Эр-Рияд20.05.2017 20:06
НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня по завершении визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию.
Визит предпринят по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда с целью участия в предстоящем 21 мая в столице королевства Саммите арабо-мусульманских стран и США.
Кроме того, в рамках визита глава Узбекистана проведет в столице Саудовской Аравии ряд двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.
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