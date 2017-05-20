



Глава Узбекистана отправился в Эр-Рияд



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня по завершении визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Саудовскую Аравию. Визит предпринят по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда с целью участия в предстоящем 21 мая в столице королевства Саммите арабо-мусульманских стран и США. Кроме того, в рамках визита глава Узбекистана проведет в столице Саудовской Аравии ряд двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи