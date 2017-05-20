В Авазе прошли узбекско-туркменские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Национальной туристической зоне "Аваза" Балканского велаята Туркменистана в рамках визита в страну Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева были проведены переговоры на высшем уровне между главами двух государств.

Переговоры между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым прошли в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран и были посвящены актуальным вопросам взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, ТЭК, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, экологии, спорта, туризма.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом "Узбекэнерго" и Министерством энергетики Туркменистана о транзите и передаче электроэнергии;

Соглашение между Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития;

Протокол о сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Узбекистан по физкультуре и спорту и Государственным комитетом Туркменистана по спорту, а также организации участия узбекских спортсменов в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам;

Меморандум о сотрудничестве между Национальной авиакомпанией "Uzbekiston hawo ýullari" и Службой "Туркменховаёллары";

Меморандум о взаимопонимании между Национальной холдинговой компанией "Uzbeknefitgaz" и Государственным концерном "Туркменнебит".

Стороны заключили также Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Ташкент и Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейитназара Сейди и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами.

УЗИНФОРМ