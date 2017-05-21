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В Узбекистане создано ведомство гидроэнергетики
21.05.2017 11:28

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об образовании акционерного общества "Узбекгидроэнерго", направленный на дальнейшее совершенствование управления сферы гидроэнергетики Республики.

Документом предписывается в целях эффективного использования гидроэнергетического потенциала Республики, формирования единой системы управления водно-энергетическими ресурсами, последовательного увеличения доли возобновляемых гидроэнергетических ресурсов в структуре производства электрической энергии, создания новых экологически чистых генерирующих мощностей, осуществления технического и технологического перевооружения существующих гидроэлектростанций, широкого привлечения в развитие гидроэнергетики иностранных инвестиций и обеспечения на этой основе наиболее полного удовлетворения потребности предприятий и населения в электрической энергии:

1. Принять предложение Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, АО "Узбекэнерго" об образовании акционерного общества "Узбекгидроэнерго" на базе:

  • гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений АО "Узбекэнерго";
  • Объединения "Узсувэнерго" Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

2. Установить, что АО "Узбекгидроэнерго" входит в состав Комплекса Кабинета Министров по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности АО "Узбекгидроэнерго":

  • осуществление единой технической политики в сфере производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации гидротехнических сооружений, а также централизованного технологического управления объектами гидроэнергетики;
  • разработку и реализацию программ развития гидроэнергетики на основе комплексного освоения гидроэнергетического потенциала и обеспечение увеличения доли гидроэнергетики в структуре энергетического баланса Республики;
  • реализацию инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации действующих гидроэлектростанций на основе современных и всесторонне обоснованных научно-технических решений в области проектирования и строительства крупных, средних, малых и микро-гидроэлектростанций;
  • развитие сотрудничества с международными компаниями и финансовыми институтами по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий в реализацию проектов по строительству новых и модернизации действующих гидроэлектростанций;
  • обеспечение бережного отношения к водному потенциалу республики, сохранение имеющейся флоры и фауны при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также эффективное управление водными ресурсами с учетом климатических, природных и других особенностей республики;
  • осуществление на системной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с высшим и средним специальным, профессиональным образованием в сфере гидроэнергетики.

4. Установить, что:

  • АО "Узбекгидроэнерго" является правопреемником по правам и обязательствам гидроэлектростанций, гидротехнических и других связанных с гидроэнергетикой подразделений АО "Узбекэнерго", Объединения "Узсувэнерго" Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, ООО "ТуполангсувГЭСкурилиш", в том числе в рамках действующих соглашений с международными финансовыми институтами, организациями и странами-донорами;
  • первоначальный уставный капитал создаваемого АО "Узбекгидроэнерго" формируется за счет передачи по номинальной стоимости государственной доли генерирующих предприятий гидроэнергетики, а также государственных пакетов акций в уставных капиталах АО "Гидропроект", АО "Гидроспецстрой", АО "Узбекгидроэнергокурилиш" и АО "Сувсаноатмаш".

5. Возложить на АО "Узбекгидроэнерго" функции исполнительного и ответственного органа по своевременной и качественной реализации Программы мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2017 года №ПП-2947.

Определить, что:

  • средства от реализации электрической энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях АО "Узбекгидроэнерго", за вычетом затрат на содержание действующих гидроэлектростанций, направляются на строительство новых и модернизацию действующих гидроэлектростанций, предусмотренных Программой, в порядке реинвестирования и исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль юридических лиц;
  • оплата за электрическую энергию, вырабатываемую на гидроэлектростанциях АО "Узбекгидроэнерго", производится по тарифам, формируемым в размере 85 процентов от конечного тарифа для потребителей, с учетом налога на добавленную стоимость.

6. Установить, что в целях обеспечения стабильной и надежной работы энергетической системы республики АО "Узбекэнерго" осуществляет:

  • единую координацию вопросов оперативно-диспетчерского управления предприятиями АО "Узбекгидроэнерго" через Национальный диспетчерский центр;
  • 100-процентную закупку электроэнергии, производимой предприятиями АО "Узбекгидроэнерго".

7. Образовать Рабочую комиссию по координации и оказанию практического содействия в осуществлении комплекса мер по созданию АО "Узбекгидроэнерго" в составе согласно приложению.

Рабочей комиссии (Ибрагимов Г.И.) на основе глубокого и критического анализа в недельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности АО "Узбекгидроэнерго", предусмотрев меры по эффективной организации деятельности АО "Узбекгидроэнерго" и входящих в его состав организаций.

8. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, АО "Узбекэнерго", АО "Узбекгидроэнерго" совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

9. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

УЗИНФОРМ

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