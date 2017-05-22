Президент Узбекистана поздравил главу Ирана

Президент Узбекистана поздравил главу Ирана22.05.2017 10:16
ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая Преезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с поздравлениями по случаю его повторной победы на выборах на пост главы государства.
В своем послании глава Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и пожелал коллеге долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и процветания.
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