



Президент Узбекистана поздравил главу Ирана



ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая Преезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с поздравлениями по случаю его повторной победы на выборах на пост главы государства. В своем послании глава Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и пожелал коллеге долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи