Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ИБР

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в рамках пребывания в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд двусторонних встреч.

В частности, в этот день глава Узбекистана провел встречу с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, с которым обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

По итогам переговоров состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Исламским банком развития о создании международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари.

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