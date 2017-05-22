



В Эр-Рияде обсуждены вопросы сотрудничества арабо-мусульманских стран и США



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая в столице Саудовской Аравии был проведен Саммит арабо-мусульманских стран и США, принять участие в котором были приглашены главы государств-членов Организации исламского сотрудничества, США, подразделений ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Узбекистан на саммите представлял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе саммита состоялось обсуждение вопросов обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, сохранения национальных и религиозных ценностей и культуры всех стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи