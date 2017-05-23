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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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В Узбекистане создано ведомство по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами
23.05.2017 10:58

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами", в соответствии с которым в аппарате правительства создается новая структура по укреплению связей с зарубежными странами.

Документ гласит:

"С первых лет обретения независимости в Узбекистане в числе важнейших приоритетов государственной политики были определены развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, гражданского согласия в обществе, обеспечение равных прав и возможностей для всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, любви и преданности Родине.

Особо следует отметить, что на сегодняшней день в республике успешно функционируют Республиканский интернациональный культурный центр, 138 национальных культурных центров, Совет обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами, а также 34 общества дружбы, деятельность которых строится на принципах бережного сохранения и всестороннего развития истории, культуры, духовных ценностей, национальных традиций и обычаев всех народов и этнических диаспор, проживающих в Узбекистане, путем укрепления дружественных отношений и культурно-духовных связей с зарубежными странами, налаживания регулярных и взаимополезных отношений с нашими соотечественниками за рубежом на основе активной "народной дипломатии".

В целях последовательного осуществления государственной политики, направленной на обеспечение стабильного гражданского согласия, мира и взаимопонимания между представителями разных национальностей, закрепление в сознании наших соотечественников чувства единой большой многонациональной семьи, всесторонней поддержки и дальнейшего развития деятельности национальных культурных центров и обществ дружбы, расширения культурно-просветительских связей с зарубежными странами, пропаганды сути и значения достижений страны в разных сферах жизни общества, а также эффективной координации проводимой работы и реализуемых мер в этом направлении:

1. Согласиться с предложением Республиканского интернационального культурного центра (далее – Центр) и обществ дружбы о создании на базе Центра Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Комитет).

2. Определить основными задачами Комитета:

  • последовательную реализацию государственной политики по обеспечению межнационального согласия и толерантности в обществе, укрепление атмосферы дружбы и чувства единой большой многонациональной семьи, воспитание молодежи в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям;
  • эффективную координацию работы по налаживанию дружественных международных связей, развитию продуктивного сотрудничества, укреплению дружбы с гражданским сообществом зарубежных стран, в том числе с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом;
  • обеспечение взаимосвязи и сотрудничества государственных органов с национальными культурными центрами и обществами дружбы, расположенными на территории Республики;
  • оказание содействия в сохранении и развитии самобытных национальных традиций, обычаев и обрядов представителей различных наций и народностей, проживающих в нашей стране;
  • оказание содействия в широкой пропаганде в зарубежных странах миролюбивой политики нашего государства, целей и задач Узбекистана в деле построения демократического правового государства, сильного гражданского общества, а также достигаемых сегодня успехов во всех сферах жизни страны;
  • оказание содействия в организации и непосредственное участие в проведении научно-исследовательской работы, направленной на дальнейшее развитие и гармонизацию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами.

3. Принять к сведению, что учредителями Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами принято решение о его ликвидации в связи с образованием Комитета.

4. Установить, что:

  • Комитет является органом государственного управления, обеспечивающим проведение единой государственной политики, направленной на укрепление межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами;
  • Комитет является правопреемником по всем правам, обязательствам и заключенным договорам, в том числе по международным обязательствам и договорам Центра;
  • Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Узбекистан, по представлению премьер-министра Республики Узбекистан;
  • заместители председателя Комитета назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  • председатель Комитета по статусу, условиям бытового обеспечения, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к первому заместителю министра, заместители председателя Комитета – к заместителям министра;
  • координация работы по межнациональным взаимоотношениям и налаживанию дружественных связей с зарубежными странами на местах возлагается на заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями.

5. Установить, что Комитет входит в состав Комплекса Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам образования, науки, молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.

6. Определить источниками финансирования деятельности Комитета средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, гранты, спонсорские средства физических и юридических лиц, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить практическое содействие Комитету в формировании и ведении базы данных о смежных организациях, узбекских культурных центрах и обществах, действующих в зарубежных странах, а также в налаживании и развитии взаимного сотрудничества с соответствующими организациями, действующими за рубежом.

8. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан по организации деятельности Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

9. Раздел IV приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 года № УП–3358 "О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления" дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан".

10. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 26 мая 1997 года № УП–1785 "О мерах по поддержке Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами".

11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Камилова Р.Т.".

УЗИНФОРМ

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