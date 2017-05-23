Делегация Европейского парламента посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая МИД Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Европейского парламента в составе депутатов Юлия Винклера и Исмаила Эртуга, представляющих соответственно Румынию и Германию. Их принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом, прежде всего, в правовой сфере, обменялись мнениями по отдельным проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

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