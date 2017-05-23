



Выражены соболезнования народу Великобритании



ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Манчестере, унесшего множество человеческих жизней.



Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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