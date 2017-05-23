Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в сфере защиты прав человека

Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в сфере защиты прав человека23.05.2017 15:15
ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Подкомитета по правам человека Европейского парламента в составе депутатов Йозефа Вайденхольцера (Австрия), Клауса Бюхнера и Йоахима Целлера (Германия).
Встреча была посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека.
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