Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в сфере защиты прав человека

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Подкомитета по правам человека Европейского парламента в составе депутатов Йозефа Вайденхольцера (Австрия), Клауса Бюхнера и Йоахима Целлера (Германия).

Встреча была посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека.

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