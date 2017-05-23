Глава Узбекистана провел в Эр-Рияде встречи с зарубежными коллегами

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая пребывающий с визитом в Саудовской Аравии в рамках участия в Саммите арабо-мусульманских стран и США Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч с главами зарубежных государств.

В частности, глава Узбекистана провел встречи с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани, Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом, министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, с которыми обсудил актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

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