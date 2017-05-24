



Президент Узбекистана провел встречу с главой МВД РФ



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, укрепления безопасности, усиления антинаркотической деятельности и борьбы с распространением оружия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи