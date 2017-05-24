МИД Узбекистана и РФ провели политконсультации в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая в Ташкенте были проведены политические консультации по линии МИД между Узбекистаном и Российской Федерацией, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация внешнеполитического ведомства РФ во главе с заместителем министра Игорем Моргуловым.

Консультации были организованы в рамках реализации Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и России на 2016-2017 годы и были посвящены вопросам взаимодействия в рамках ШОС.

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