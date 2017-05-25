Узбекистан и Австралия провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана были проведены узбекско-австралийские политические консультации по линии МИД, для участия в которых в Ташкент прибыла с визитом делегация Министерства иностранных дел и торговли Австралии во главе с директором управления департамента Южной и Западной Азии Джеймсом Холлом.

В ходе переговоров был обсужден ход реализации существующих двусторонних договоренностей и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

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