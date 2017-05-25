Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации ОАЭ

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в страну во главе представительной делегации министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, банковско-финансовой и туристической сферах.

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