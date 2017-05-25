В Узбекистане урегулируют сферу обеспечения занятости населения

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду", принятый в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере занятости, повышения эффективности мер по трудоустройству не занятого трудоспособного населения, особенно молодежи, усиления защиты трудовых прав и охраны труда, кардинального усиления ответственности органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах за скоординированность и результативность проводимой работы по обеспечению занятости населения.

Документом предписывается преобразовать Министерство труда Республики Узбекистан в Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, определяются задачи и направления деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, а также его территориальных подразделений.

Также в соответствии с указом образован Фонд общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, основной задачей которого определено финансирование участия временно незанятого населения в работах в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, осуществления строительства, ремонта и реконструкции объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, проведения благоустройства городов и районов, сезонных сельскохозяйственных работ.

Соответствующим министерствам и ведомствам Республики поручено внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию системы организации внешней трудовой миграции населения и деятельности Агентства по внешней трудовой миграции.

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