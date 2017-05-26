



В МИД Узбекистана прошла церемония представления нового спецпредставителя по Афганистану



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла церемония представления вновь назначенного Специального представителя Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматиллы Иргашева. Нового спецпредставителя, накануне утвержденного указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, представил коллегии МИД глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи