Узбекистан и Таджикистан провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая в Ташкенте завершились двухдневные консультации по линии МИД между Узбекистаном и Таджикистаном, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация Министерства иностранных дел Республики Таджикистан во главе с заместителем начальника договорно-правового управления Парвизом Содики.

Консультации были организованы с целью инвентаризации договорно-правовой базы между двумя странами и обмена информацией об изменениях в законодательных актах Узбекистана и Таджикистана, касающихся заключения и исполнения международных договоров.



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