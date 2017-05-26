



Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации Турции



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране во главе представительной делегации заместителем премьер-министра Турецкой Республики Йилдырымом Тугрулом Тюркешем. Визит делегации Турции предпринят с целью участия в 4-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, высоких технологий, здравоохранения и фармацевтики, строительства, сельского хозяйства, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи