Глава государства приветствовал участников спортивных игр "Баркамол авлод" в Джизаке

ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам стартовавших сегодня в Джизаке спортивных состязаний "Баркамол авлод – 2017" среди учащихся средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, в которых принимают участие победители районных, городских и областных этапов, представляющие все регионы и столицу страны.

В обращении главы государства говорилось:

"Уважаемые участники спортивного форума!



В эти незабываемые, волнующие минуты прежде всего искренне, от всего сердца поздравляю вас, наших дорогих детей, а также уважаемых наставников и тренеров, родителей, всех любителей спорта, желающих вам удачи и ярких побед, с торжественным открытием в древнем и прекрасном городе Джизаке спортивных игр "Баркамол авлод".



Вам хорошо известно, что все осуществляемые в нашей стране реформы и преобразования, широкомасштабные программы направлены на достижение благородной цели – сделать жизнь нашего народа еще более благополучной и процветающей, воспитать подрастающее поколение духовно зрелыми и физически здоровыми, гармонично развитыми личностями.



Проводимые в стране в седьмой раз спортивные игры "Баркамол авлод", которые впервые были организованы 17 лет назад именно здесь, на благодатной земле Джизакской области, являются еще одним практическим результатом этих наших действенных усилий.



Хотелось бы особо отметить, что за минувший период эти спортивные игры, получившие широкую известность как "малая олимпиада", служат тысячам наших юношей и девушек настоящей школой закалки и спортивного мастерства, стартовой площадкой для достижения высоких побед.



Все мы с уважением и гордостью называем имена таких наших прославленных спортсменов, сегодня высоко поднимающих флаг Родины на международных аренах, как Хасанбой Дустматов, Руслан Нурудинов, Шахобиддин Зоиров, Нигина Шарипова, Фазлиддин Гойибназаров, Шахрам Гиёсов, Бектемир Меликузиев, Барно Мирзаева, Умида Абдуллаева, Рустам Тулаганов, Муроджон Ахмадалиев, Гулноза Матниёзова, Ихтиёр Наврузов, Элмурод Тасмурадов, Диёр Уразбоев, Ришод Собиров, которые впервые заявили о себе на этих соревнованиях.



Если учесть, сколько молодых людей благодаря таким соревнованиям полюбили спорт, приобщились к здоровому образу жизни, то еще более очевидной становится особая значимость созданной в стране трехступенчатой системы, состоящей из игр "Умид нихоллари", "Баркамол авлод" и Универсиады.



Все вы, конечно, знаете, что на прошедших в 2016 году в Бразилии XXXI летних Олимпийских играх, в которых участвовали сильнейшие спортсмены со всего мира, представители Узбекистана завоевали 13 медалей, в общекомандном зачете заняли 21-е место, четвертое – среди государств Азии, второе – среди стран СНГ и первое – среди государств Центральной Азии, что, несомненно, стало большим историческим событием.



Убежден, что вы, равняясь на наших талантливых, целеустремленных и самоотверженных спортсменов, покоряющих столь высокие рубежи, в будущем достигнете еще более весомых результатов.



Уважаемые участники соревнований!



Уверен, что нынешние игры "Баркамол авлод", в которых примут участие учащиеся более 1500 лицеев и колледжей республики, пройдут в духе честной и справедливой борьбы, будут насыщены яркими, запоминающимися спортивными поединками, и каждый из вас мобилизует все свои силы и возможности для достижения победы, продемонстрирует не только физические, но и присущие нашему народу высокие духовные качества.



Безусловно, незабываемые впечатления оставят у всех вас встречи с жителями Джизака, в том числе вашими сверстниками, молодежью этого края – земли, которая взрастила немало великих личностей и непобедимых палванов, всегда с честью преодолевавших самые сложные жизненные испытания.



Пользуясь случаем, выражаю от себя лично и от имени всего нашего народа искреннюю признательность трудящимся Джизакской области, всем, кто внес достойный вклад в возведение современных спортивных сооружений, объектов инфраструктуры и проведение на высоком уровне этого праздника молодости, красоты и спортивного мастерства.



Дорогие юноши и девушки!



Мы имеем великую историю, достойную восхищения. Мы являемся потомками великих предков. Мы располагаем бесценными природными и интеллектуальными богатствами. И я уверен, что у нас – великое будущее, которое также будет достойно восхищения.



Это будущее предстоит строить, прежде всего, молодому поколению – такому же, как вы, решительному и целеустремленному, никому и ни в чем не уступающему, всей молодежи Узбекистана, входящей в жизнь с уверенностью в завтрашнем дне и большими надеждами.



На этом благородном пути желаю всем вам наивысшего счастья – быть достойными своей Родины и народа.



Еще раз от всей души поздравляю вас с большим событием в жизни страны – открытием спортивных игр "Баркамол авлод".



Будьте здоровы, пусть всегда вам сопутствуют удача и победа!".

Состязания "Баркамол авлод" являются частью принятой в Узбекистане трехступенчатой системы спортивных соревнований, в которую также входят игры "Умид нихоллари" (среди школьников) и Универсиада.

В рамках "Баркамол авлод" проводятся состязания по 17 видам спорта. Это – баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, тяжелая атлетика, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, плавание, таэквондо, легкая атлетика, художественная гимнастика, теннис, настольный теннис, бадминтон и шахматы.

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