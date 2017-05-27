



Глава Узбекистана посетил Шайхантахурский район столицы



ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 26 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку по Шайхантахурскому району Ташкента. Программа поездки, предпринятой с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития столицы, включала в себя посещение мечети Сузук-ота, теплоцентрали №3 акционерного общества "Тошкент иссиклик маркази", строительной площадки современного парка культуры и отдыха, создаваемого на пересечении улиц Белтепа и Джарарык, а также ознакомление с проектами строительства объектов инфраструктуры, экономики и социальной сферы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи