В Ташкенте появится кольцевая железная дорога

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление № ПП-2979 "О мерах по реализации проекта "Строительство электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги в городе Ташкенте".

Согласно утвержденному проекту, уже в текущем году планируется приступить к возведению в Ташкенте электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги, которую предстоит ввести в эксплуатацию к 2021 году.

Данная мера позволит снизить нагрузку на наземный общественный городской транспорт и городские автомобильные трассы, а также положительно скажется на экологии и окружающей среде столицы.

Стоимость проекта оценивается в 320,1 млн. долларов США, в том числе, 185,1 млн. долларов США будут выделены из Государственного бюджета Республики, 20,0 млн. долларов США - изысканы за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, 115,0 млн. долларов США - за счет кредита на 20 лет от Эксимбанка КНР.

Данные средства пойдут на закупку импортного оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, пассажирских электропоездов, при необходимости, проведение экспертизы, сопровождение и технический надзор за строительством, выполнение специальных строительно-монтажных работ, с привлечением зарубежных подрядных организаций, на приобретение специального оборудования и техники для оснащения подрядных строительных организаций.

Организация движения и эксплуатация электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги будет осуществляться АО "Узбекистан темир йуллари", которое выступает заказчиком строительства, в то время как генеральной проектной организацией назначено АО "Боштранслойиха", генеральной подрядной организацией - структурные подразделения АО "Узбекистан темир йуллари".

Земельные участки под строительство необходимых объектов будет выделены в течение месяца райооными и городским хокимиятами, при необходимости, на данных участках будет осуществляться закрытие улиц, устройство объездных автомобильных дорог и других объектов, снос строений, отселение граждан, проживающих в районе проведения работ (с компенсацией юридическим и физическим лицам, фермерским хозяйствам понесенных убытков), перенос существующих инженерных коммуникаций и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также производиться вырубка деревьев.

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