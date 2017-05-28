В Ташкенте поддержат конкурентоспособность бизнеса за счет создания малых промзон

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление №ПП-2973 "О создании малых промышленных зон в городе Ташкенте", направленное на поддержание конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства города за счет создания малых промзон на основе безедействующих предприятий.

Документом предписывается в целях дальнейшей поддержки развития новых конкурентоспособных производств и малых предприятий, обеспечения их концентрации на отдельных территориях с подведенными инженерными коммуникациями и необходимой инфраструктурой, углубления промышленной кооперации, укрепления научно-технологического и инновационного потенциала, создания на этой основе новых рабочих мест в производственной сфере и повышения занятости населения:

1. Согласиться с предложением хокимията города Ташкента, Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о создании в городе Ташкенте малых промышленных зон (далее -МПЗ) на базе производственных площадей и земельных участков согласно приложению №1.

2. Установить, что производственные площади и земельные участки, находящиеся на территории МПЗ, предоставляются субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с последующим продлением еще на 10 лет (при условии выполнения соглашений о реализации проектов и своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей) по следующим льготным ставкам арендной платы:

для производственных площадей - в размере минимальной ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, исходя из вида деятельности, осуществляемого на арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов;

для земельных участков - в размере минимальной ставки земельного налога за использование земельных участков в городе Ташкенте, взимаемого с юридических лиц, без применения дополнительных коэффициентов.

3. Определить, что:

государственные услуги участникам МПЗ предоставляются едиными центрами по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно", создаваемыми на территориях МПЗ;

для оказания содействия участникам МПЗ в экспорте их продукции на территориях МПЗ создаются представительства Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства;

на дирекции МПЗ не распространяется действие предусмотренного законодательством требования по уплате единого налогового платежа не ниже установленного минимального размера - трехкратной суммы земельного налога, исчисляемого исходя из занимаемой ими площади;

строительство необходимых внешних инженерных коммуникаций и инфраструктуры МПЗ до границы раздела осуществляется за счет средств городского бюджета города Ташкента, а также собственных средств АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз" - согласно разработанным проектам размещения субъектов предпринимательства;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество МПЗ осуществляется государственными предприятиями землеустройства и кадастра недвижимости без взимания платы;

деятельность МПЗ осуществляется в соответствии с Положением о порядке создания и организации деятельности малых промышленных зон, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года №378.

4. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, органами хозяйственного управления для создания МПЗ в месячный срок обеспечить в установленном порядке передачу хокимияту города Ташкента соответствующих неиспользуемых государственных объектов недвижимости, а также инициирование рассмотрения на заседаниях органов управления хозяйственных обществ с долей государства и органов хозяйственного управления вопроса о передаче хокимияту города Ташкента неиспользуемых объектов, с соответствующим уменьшением доли государства и доли органов хозяйственного управления в их уставных фондах на сумму оценочной стоимости передаваемых активов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

5. Хокимияту города Ташкента:

в двухмесячный срок принять решение о создании МПЗ на базе производственных площадей и земельных участков согласно приложению № 1, а также дирекций МПЗ и осуществить комплекс мер по организации их деятельности;

организовать с привлечением проектных организаций разработку за счет средств местного бюджета и утвердить в установленном порядке соответствующую проектно-планировочную документацию, предусмотрев строительство необходимых внешних, за пределами МПЗ, инженерно-коммуникационных сетей и создание соответствующей инфраструктуры, неукоснительное соблюдение градостроительных, санитарных, противопожарных, природоохранных требований;

совместно с Министерством экономики, Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Министерством юстиции Республики Узбекистан разработать типовые формы соглашения о реализации проектов, договора долгосрочной аренды производственных площадей (от имени балансодержателя) и договора на оказание услуг на территории МПЗ.

6. Возложить персональную ответственность на руководителей АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз" и хокимията города Ташкента за бесперебойное обеспечение субъектов предпринимательства, размещенных в МПЗ, электроэнергией, природным газом (с учетом ресурсных и газотранспортных возможностей) и другими видами коммунальных услуг в соответствии с их производственными потребностями.

7. Освободить организации-участников МПЗ, создаваемых в соответствии с настоящим постановлением, сроком на два года, начиная с даты принятия решения о размещении хозяйствующего субъекта на территории МПЗ, от уплаты налога на имущество и налога на прибыль юридических лиц, а также единого налогового платежа (для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения).

Установить, что:

льготы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, предоставляются при условии внесения участниками МПЗ инвестиций в объеме не менее 3000-кратного размера минимальной заработной платы;

в случае, если годовая выручка участника МПЗ составляет менее 2000-кратного размера минимальной заработной платы, льготы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, аннулируются с восстановлением обязательства по их уплате за соответствующий отчетный год в порядке, установленном законодательством;

действие льгот, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, продлевается дополнительно на два года при условии реализации на экспорт не менее 30 процентов от общего объема произведенной продукции.

Министерству финансов, Министерству экономики, Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан, хокимияту города Ташкента в двухмесячный срок разработать и утвердить в установленном порядке положение о порядке применения льгот, предоставляемых настоящим пунктом постановления.

8. Министерству юстиции совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством финансов Республики Узбекистан и хокимиятом города Ташкента в месячный срок образовать на территориях МПЗ единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно".

9. Принять предложения коммерческих банков о создании на территориях МПЗ в городе Ташкенте минибанков для оказания организациям-участникам МПЗ банковских услуг согласно приложению №2.

Рекомендовать коммерческим банкам выделять долгосрочные льготные кредиты, в том числе с льготным периодом в зависимости от окупаемости проекта, для организаций - участников МПЗ.

10. Агентству "Узстандарт" оказывать в установленном порядке практическое содействие организациям-участникам МПЗ в вопросах стандартизации, метрологии, внедрения систем менеджмента качества, сертификации, маркировки, упаковки продукции.

11. Одобрить предложение Министерства экономики, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, хокимията города Ташкента и коммерческих банков о создании Гарантийного фонда малых промышленных зон в городе Ташкенте (далее - Гарантийный фонд), определив источниками его формирования:

единовременный вклад Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в размере 50 млн.долларов США;

вклады международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций и доноров;

доходы от предоставления поручительств, инвестирования свободных остатков средств Гарантийного фонда, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

12. Определить, что Гарантийным фондом предоставляется участникам МПЗ обеспечение по кредитам коммерческих банков в части, не покрытой залогом, при условии:

обеспечения уровня локализации производимой продукции не менее 60 процентов в течение года;

экспорта не менее 10 процентов от общего объема производимой продукции в течение года;

осуществления организациями - участниками МПЗ, по обязательствам которых выдается поручительство, в течение не менее одного года деятельности в сфере промышленного производства.

13. Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан, хокимияту города Ташкента совместно с Министерством экономики, Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в месячный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан о мерах по организации деятельности Гарантийного фонда малых промышленных зон города Ташкента.

14. Хокимияту города Ташкента, Торгово-промышленной палате Узбекистана, Министерству экономики Республики Узбекистан, министерствам, ведомствам и хозяйственным объединениям обеспечить:

в месячный срок доведение до субъектов предпринимательства сформированного Министерством экономики Республики Узбекистан перечня видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий, рекомендуемых к освоению в МПЗ;

в двухмесячный срок разработку конкретных предложений - "дорожных карт" по размещению в МПЗ производств по выпуску подлежащих к освоению видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий.

15. Предоставить право Кабинету Министров Республики Узбекистан вносить, по обоснованным предложениям хокимията города Ташкента, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Министерства экономики Республики Узбекистан, по результатам проводимого анализа и определения бездействующих, низкорентабельных и убыточных предприятий, пустующих и неэффективно используемых объектов и земельных участков изменения и дополнения в приложение №1 к настоящему постановлению.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и хокима города Ташкента Усманова Р.Ж.

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