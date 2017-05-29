Утверждены новые послы Узбекистана в Бельгии, Индии и Южной Корее

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в ходе очередного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана были утверждены назначения новых Чрезвычайных и Полномочных Послов, которые возглавят дипломатические представительства Республики в Королевстве Бельгия, Республике Индия и Республике Корея.

Так, новым послом Узбекистана в Бельгии верхней палатой национального парламента был утвержден Дильёр Хакимов, в Индии - Фарход Арзиев, Корее - Виталий Фен.

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