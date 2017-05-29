



В Узбекистане разработан комплекс мер по реализации туристического потенциала Бухары



ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление №-2980 "О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы". Документом предписывается в целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования туристского потенциала города Бухары и Бухарской области, создания максимально благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальными объектами культурного наследия, обеспечения динамичного развития в регионе современной туристской инфраструктуры, расширения перечня и улучшения качества предоставляемых туристских, гостиничных и транспортных услуг в соответствии с современными требованиями:



1. Утвердить Программу ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы (далее - Программа) согласно приложению № 1 и обеспечить эффективную организацию ее практической реализации по следующим приоритетным направлениям: строительство новых гостиниц, культурно-оздоровительных и торгово-развлекательных центров, иных объектов туристской инфраструктуры с созданием необходимых условий для развития туризма;

совершенствование системы общественного питания и создание условий для вечернего досуга туристов, в том числе за счет строительства современных ресторанов, проведения театрализованных концертных представлений узбекской национальной музыки, демонстрации национальных обычаев и традиций на территории объектов культурного наследия;

улучшение транспортного обслуживания, развитие авиа - и железнодорожной инфраструктуры путем увеличения количества авиарейсов и рейсов электропоезда "Афросиёб", создания специализированной компании по обслуживанию туристов вокруг исторической части города Бухары, строительства и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к объектам туристского показа;

благоустройство территории города Бухары, включая утверждение обновленного проекта детальной планировки центральной части города Бухары, создание в центре города новой "торговой" улицы с размещением сети специализированных магазинов сувениров и подарков, установку на объектах туристической инфраструктуры банкоматов и терминалов, организацию валютных обменных пунктов, Wi-Fi-зон в местах массового скопления туристов с обеспечением широкого доступа к всемирной информационной сети Интернет;

проведение широкой рекламной кампании и продвижение бренда Бухары за счет проведения фестивалей, таких как "Шелк и специи", "Ковун сайли", "День города", "Шарк таомлари", "Ремесленники Бухары", организации инфо-туров для иностранных туристских организаций и представителей средств массовой информации, а также продвижения туристского потенциала на популярных зарубежных телеканалах, размещения на специальных веб-сайтах во всемирной информационной сети Интернет и популярных социальных сетях статей, посвященных истории и достопримечательностям региона;

обеспечение подготовки кадров для туристской отрасли города Бухары и Бухарской области путем организации обучения и повышения квалификации преподавателей профессиональных колледжей, работников туристской отрасли региона, проведения для субъектов туристской деятельности и работников транспортных организаций семинаров и мастер-классов с широким привлечением международных специалистов и экспертов в целях повышения качества обслуживания туристов;

создание новых туристских маршрутов и развитие новых видов туризма, в том числе путем развития туристской инфраструктуры вокруг озера "Агутма" Шафирканского района, проведения капитального ремонта "Визит-центра" экологического центра "Жайрон" и возведения вокруг него зоологического парка, обеспечения необходимых условий для занятия охотничьим, пляжным и спортивным туризмом на озере "Коракир" Пешкунского района, благоустройства территории вокруг музея "Афшона" со строительством специализированных домов-лечебниц;

обеспечение в течение 2017-2021 годов роста объемов туристских услуг в 2.1 раза, а количества туристов - в 1.9 раз. 2. Создать Рабочую группу по обеспечению контроля за реализацией Программы ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению № 2.



Возложить на Рабочую группу (Арипов А.Н.): осуществление координации и контроля за своевременной и качественной реализацией органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах и другими организациями мероприятий, включенных в Программу, в установленные сроки;

разработку и утверждение в месячный срок "дорожных карт" поэтапной реализации мероприятий, включенных в Программу;

привлечение иностранных инвестиций, кредитов и грантов стран-доноров, международных финансовых институтов для софинансирования мероприятий, включенных в Программу. Предоставить право Кабинету Министров Республики Узбекистан вносить, по обоснованным предложениям Рабочей группы, изменения и дополнения в параметры Программы.



3.Хокимияту Бухарской области совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Министерством культуры Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма: в трехмесячный срок разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение Республиканского архитектурно-градостроительного совета при Кабинете Министров Республики Узбекистан изменения в проект детальной планировки центральной части города Бухары, исходя из объемов и параметров предусматриваемых к реализации широкомасштабных работ по строительству и благоустройству на территории исторической части города и в других местностях, направленных на создание благоприятной среды пребывания;

привлечь, при содействии ЮНЕСКО и международных финансовых институтов, ведущих экспертов-консультантов из европейских стран для разработки долгосрочной концепции планировки исторической части города Бухары и реставрации объектов материального культурного наследия.

Республиканскому архитектурно-градостроительному совету при Кабинете Министров Республики Узбекистан при осуществлении строительных, ремонтно-восстановительных и других работ в особо охраняемых историко-культурных территориях Бухарской области - историческом центре и охранных зонах в городе Бухара, учитывая особую ценность объектов, включенных в Список всемирного культурного наследия, особое внимание обратить на принятие необходимых мер по минимальному вмешательству в их архитектуру, в соответствии с нормами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 1972 г.) и рекомендациями Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО. 4. Министерству культуры совместно с Государственным комитетом по развитию туризма, Министерством финансов Республики Узбекистан и хокимиятом Бухарской области в трехмесячный срок на основе разработанной концепции внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан адресный список проведения реставрации и восстановления объектов историко- культурного наследия города Бухары и Бухарской области на период 2018-2027 годы, а также сетевой график, предусматривающий конкретные сроки завершения реставрационных и восстановительных работ на всех объектах материального культурного наследия города Бухары и Бухарской области.



Министерству иностранных дел, Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям оказывать всемерное содействие Министерству культуры Республики Узбекистан в привлечении средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и донорских организаций для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.



5. Согласиться с предложениями Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, хокимията Бухарской области, Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно- коммерческого банка "Асака" о: создании в городе Бухаре туристской зоны "Кадимий Бухоро" со строительством на ее территории современных малоэтажных гостиниц, культурно- оздоровительных и торгово-развлекательных центров, обеспечивающих условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов:

строительстве в исторической части города Бухары (на территории рынка "Шахристон") с применением стилистических, декоративных приемов в традициях национального зодчества и сохранением исторического облика квартала ремесленников и крытого рынка, состоящего из двухэтажных домов с традиционными ремесленными мастерскими и магазинами по реализации национальной сувенирной продукции, золотошвейных изделий, книжной продукции, фруктов и овощей, сладостей и другой востребованной среди туристов продукции. 6. Определить: Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан - уполномоченным банком, обеспечивающим организацию схемы финансирования проекта "Строительство туристской зоны "Кадимий Бухоро", в том числе путем привлечения прямых инвестиций и благотворительных средств российского предпринимателя Усманова А.Б.;

акционерно-коммерческий банк "Асака" - уполномоченным банком в рамках реализации проекта "Строительство квартала ремесленников в исторической части города Бухары", обеспечивающим выделение льготных коммерческих и ипотечных кредитов для ремесленников и субъектов предпринимательства, желающих выкупить построенные объекты. 7. Установить, что реализация проектов "Строительство туристской зоны "Кадимий Бухоро" и "Строительство квартала ремесленников в исторической части города Бухары" осуществляется соответствующими специально создаваемыми инвестиционными компаниями Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно-коммерческого банка "Асака" (далее - инвестиционные компании).



8. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно-коммерческому банку "Асака" совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок обеспечить внесение в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан проекта правительственного решения по организационным мерам реализации проектов "Строительство туристской зоны "Кадимий Бухоро" и "Строительство квартала ремесленников в исторической части города Бухары".



9. Центральному банку Республики Узбекистан обеспечить в рамках реализации проектов "Строительство туристской зоны "Кадимий Бухоро" и "Строительство квартала ремесленников в исторической части города Бухары" по заявкам инвестиционных компаний, а также других субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристской зоне "Кадимий Бухоро", своевременную конвертацию средств для приобретения оборудования, сырья, комплектующих изделий, строительных и других материалов.



10. Освободить сроком до 1 января 2020 года субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории туристской зоны "Кадимий Бухоро", а также инвестиционные компании от уплаты: земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров Республики Узбекистан и внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые оборудование, сырье, комплектующие изделия, строительные и другие материалы, не производимые в Республике Узбекистан, для собственных нужд по перечням, утверждаемым в установленном порядке. Установить, что в случае реализации или безвозмездной передачи оборудования, сырья, комплектующих изделий, строительных и других материалов, ввезенных с применением таможенных льгот, указанных в настоящем пункте, в течение трех лет с момента их ввоза, таможенные платежи взимаются в полном объеме в порядке, установленном законодательством.



11. Хокимияту Бухарской области: совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в двухмесячный срок определить четкие границы туристской зоны "Кадимий Бухоро" (не менее 10 га) и квартала ремесленников, а также осуществить в установленном порядке предоставление земельных участков инвестиционным компаниям под строительство;

совместно с Государственным комитетом по развитию туризма, Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и акционерно-коммерческим банком "Асака" в трехмесячный срок утвердить адресные перечни строительства объектов на территории туристской зоны "Кадимий Бухоро" и квартала ремесленников с определением конкретных сроков их ввода в эксплуатацию;

обеспечить в установленном порядке снос ветхого жилья и других ветхих строений, не представляющих исторической и культурной ценности, с осуществлением соответствующей компенсации их владельцам в порядке, установленном законодательством, а также подведение к строящимся объектам всей необходимой внешней инженерно-коммуникационной и коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета Бухарской области;

совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить создание всех необходимых условий для безопасного и комфортного времяпрепровождения иностранными и отечественными туристами в исторической части города Бухары в ходе поездок к святыням и местам паломничества в Бухарской области;

совместно с Министерством культуры Республики Узбекистан обеспечить организацию в туристской зоне "Кадимий Бухоро" и других местах города различных шоу, театрализованных концертных представлений, с реконструкцией исторических событий, выступлений фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показов мод и других зрелищных мероприятий;

совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить функционирование на территории туристской зоны "Кадимий Бухоро" и исторической части города Бухары доступной сети Wi-Fi. 12. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и хокимиятом Бухарской области: в трехмесячный срок внести предложения по упрощению процедуры передачи инвесторам неиспользуемых объектов материального культурного наследия для организации в них объектов торговли, гостиниц, развлекательных и других объектов туристского показа, предусмотрев проведение, при необходимости, выездных заседаний по рассмотрению предложений субъектов предпринимательской деятельности по передаче в аренду объектов материального культурного наследия и прилегающих к ним территорий с принятием инвестиционных обязательств;

принять безотлагательные меры по полной реставрации комплекса "Арк" с обеспечением завершения к 2021 году работ по восстановлению (расчистке) разрушенной части его внутреннего двора. 13. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с хокимиятом Бухарской области принять необходимые меры по увеличению туристского потока в город Бухару и Бухарскую область, предусмотрев в этих целях разработку бренда Бухары, как уникального города-музея, признанного жемчужиной Востока, и проведение в 2017-2019 годах широкой рекламной кампании под слоганом "Священная Бухара - средоточие просвещенного Ислама", с активным задействованием отечественных и зарубежных средств массовой информации.



14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи