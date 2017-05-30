



Глава Узбекистана выразил соболезнования по случаю теракта в Египте



ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттоху Ас-Сиси с выражением соболезнований в связи с террористическим актом в провинции Эль-Минья.



В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки дружественному народу Египта, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи