Выражены соболезнования руководству России и Шри-Ланки

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю сильного ветра в Москве и области, унесшего жизни 16 человек.

В тот же день глава государства направил соболезнования Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтхрипале Сирисене в связи с сильнейшими наводнениями в стране, унесшими множество человеческих жизней.

В своих посланиях глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

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