



МИД Узбекистана посетил спецпредставитель по Афганистану



ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Специальный представитель Президента Исламской Республики Афганистан по развитию сотрудничества со странами СНГ Мухаммад Шокир Коргар. По информации МИД Узбекистана, на встрече предметно обсуждался ход совместной работы в рамках реализации плана ("Дорожной карты") по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между двумя странами в 2017 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи