В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Чехией

ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Чешской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Иваном Янчареком была принята главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Целью визита делегации является проведение очередного раунда двусторонних политических консультаций по линии МИД для обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также углубления взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе, в формате Узбекистан–Евросоюз.

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