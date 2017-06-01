Глава Узбекистана утвердил порядок предоставления политубежища в стране

ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ №УП-5060 "Об утверждении Положения о порядке предоставления политического убежища в Республике Узбекистан".

Документом предписывается:

Руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, а также в соответствии с пунктом 22 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления политического убежища в Республике Узбекистан согласно приложению.

2. Министерству внутренних дел совместно с Министерством финансов и Государственным центром персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести в установленном порядке предложение по формированию биометрических баз данных иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся за предоставлением политического убежища в Республике Узбекистан.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б.

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