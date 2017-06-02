



В МИД Узбекистана провели встречу с послом США



ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 1 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила ведомство внешней политики Узбекистана. Ее принял глава МИД Абдулазиз Камилов. Состоявшиеся переговоры были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-американского сотрудничества, хода реализации существующих межгосударственных договоренностей, графика и повестки запланированных совместных мероприятий и встреч. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи