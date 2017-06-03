



Делегация Японии посетил ведомство внешней политики Узбекистана



ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня МИД Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии во главе с генеральным директором международных выставок Косэ Тацуюки. По информации МИД, встреча была посвящена актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в контексте выдвижения кандидатуры японского города Осака на проведение всемирной выставки "Экспо-2025". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи