



Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне



ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю теракта в Лондоне. В своем послании глава государства осудил терроризм и экстремизм и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи