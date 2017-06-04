Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне04.06.2017 13:32
ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю теракта в Лондоне.
В своем послании глава государства осудил терроризм и экстремизм и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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