



Президент Узбекистана совершил рабочий визит в Андижанскую область



ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Андижанскую область, чтобы ознакомиться с ходом социально-экономического развития региона. Программа визита главы государства включала в себя встречи с представителями официальных и деловых кругов области, посещение предприятий и фермерских хозяйств, ознакомление с проектами строительства объектов социального и экономического назначения и предпринимаемыми мерами по развитию промышленности и сферы АПК в регионе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи