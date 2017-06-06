В МИД Узбекистана приняли посла Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Данияр Сыдыков.

Встреча была посвящена итогам состоявшихся 21-26 мая в Джалал-Абаде (Кыргызстан) встречи рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы, а также вопросам эффективного проведения очередной встречи в Андижане.

Напомним, что это уже третий визит главы кыргызской дипмиссии в МИД Узбекистана за последние 7 дней. Предыдущие встречи (31 мая и 2 июня) были посвящены текущим вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе, в культурно-гуманитарной сфере, обмену мнениями по графику и повестке дня предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

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