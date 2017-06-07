В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и США в сфере науки

В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и США в сфере науки07.06.2017 10:13
ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня в МИД Узбекистана была проведена встреча с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент посланником Президента США по вопросам науки, директором Института окружающей среды при Университете Тафтса Линдой Абриолой.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития узбекско-американского культурно-гуманитарного взаимодействия, прежде всего, углубления сотрудничества в сфере образования, науки и технологий.
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