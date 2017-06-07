Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях СНК ШОС в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Астане завершились трехдневные мероприятия в рамках заседания Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которых приняли участие представительные делегации Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

В рамках встреч были рассмотрены практические аспекты подготовки к открывающемуся 8 июня в столице Казахстана очередному заседанию Совета глав государств-членов ШОС, согласованы итоговые документы Саммита, в том числе, связанные со вступлением в организацию Индии и Пакистана.

УЗИНФОРМ