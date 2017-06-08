Выражены соболезнования народу Ирана

Выражены соболезнования народу Ирана08.06.2017 10:29
ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с выражением соболезнований по случаю террористических актов, совершенных в здании парламента Ирана и мавзолее аятоллы Хомейни.
В своем послании глава Узбекистана решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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