Делегация Узбекистана вернулась из Афганистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе со Специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматиллой Эргашевым вернулась после визита в Афганистан, где 6 июня в кабуле прошла международная встреча "Кабульский процесс", посвященная вопросам обеспечения безопасности и содействия мирному урегиулированию ситуации в стране.

В мероприятии приняли участие делегации более 20 стран.

В рамках визита узбекская делегация Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани и провела встречи с другими официальными лицами.

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