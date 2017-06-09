Делегация внешнеполитического ведомства США посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня МИД Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Госдепартамента Соединенных Штатов Америки во главе с директором офиса по Центральной Азии Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии Вальтером Скоттом Ридом-третьим.

Целью визита явилось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-американского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также графика и повестки предстоящих двусторонних мероприятий и контактов.

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